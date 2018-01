Météo de ce vendredi : entre averses et périodes de temps sec

Une zone de pluie a traversé le pays cette nuit. Les averses qui prennent le relais vont s'espacer au fil des heures, on attend 7 à 10°. Le vent de sud-ouest, encore modéré à assez fort le matin faiblira l'après-midi. On retrouvera un peu plus d'averses en fin d'après-midi puis le temps redeviendra sec en fin de soirée.

Week-end progressivement plus frais

Le temps devient sec à partir de dimanche - © RTBF KEYWALL

Le week-end sera plus frais avec possibilité d'encore un peu de pluie samedi après-midi sur le sud, maxima de 5 à 8°, le vent passe au nord-est. Dimanche également un peu de pluie voire de neige fondante en Ardenne tôt le matin, ensuite un temps plus sec avec des maxima de 4 à 6°. Le début de la semaine prochaine sera caractérisé par un temps plus frais (on revient au valeurs de saison) mais sec.

Indice électricité : Faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 14 et 15h.