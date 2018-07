Météo de ce vendredi: encore une journée caniculaire avec risque d'orage

Beaucoup de belges ont passé une mauvaise nuit à cause de la chaleur, et pour cause, les températures ne sont pas descendues sous la barre des 20° dans la plupart des régions !

Aujourd’hui, sera assez semblable à hier : un soleil de plomb et une chaleur écrasante, entre 31 et 37° ! Dans la journée, on aura un risque d’orage principalement près de la frontière française. En fin d’après-midi, des nuages arriveront par le littoral et on pourra déjà avoir un coup de tonnerre là-bas.

La qualité de l'air ne sera toujours pas bonne, évitez donc tout effort inutile (jogging, travaux extérieurs...).

Indice électricité : contrairement à la qualité de l'air, la qualité de l'ensoleillement sera excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Une zone pluvio-orageuse va s’enfoncer sur le pays à partir du bord de mer avec des orages qui pourront être puissants par endroit. En milieu de nuit, il n’y a plus que l’extrême Est qui sera au sec. Les températures seront encore élevées : de 16 à 20°.