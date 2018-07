Météo de ce vendredi: encore une journée caniculaire (31 à 37°) avec risque d'orage

Aujourd’hui, sera assez semblable à hier: un soleil de plomb et une chaleur écrasante, entre 31 et 37°! Dans la journée, on aura un risque d’orage principalement près de la frontière française. En fin d’après-midi, des nuages arriveront par le littoral où l'on pourra déjà avoir un coup de tonnerre.

Beaucoup de belges ont passé une mauvaise nuit à cause de la chaleur, et pour cause, les températures ne sont pas descendues sous la barre des 20° dans la plupart des régions !

Des températures plus respirables à partir de demain

Demain, on se réveillera sous un ciel menaçant, les averses localement orageuses se décaleront vers les régions de l’Est. Dans l’après-midi, le temps redeviendra progressivement sec et ensoleillé tandis que la zone de pluie glissera doucement vers l’Allemagne. Outres la pluie, cette perturbation va nous apporter des températures plus respirables : entre 22 et 27°.

Dimanche on retrouvera un temps sec et ensoleillé. Dans l’après-midi, le ciel sera plus nuageux sur le Nord-Ouest mais ailleurs, on aura juste quelques nuages de beau temps. Les températures repartiront déjà à la hausse : 23 à 29°.