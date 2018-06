Météo de ce vendredi : encore orageux sur l'est

Une grosse cellule orageuse remonte de l'est de la France vers notre pays ce matin, le ciel est couvert sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse avec de bonnes pluies sur la province de Luxembourg et le sud des provinces de Liège et Namur. L'activité orageuse est la plus forte aux confins des provinces de Liège et Luxembourg ainsi que sur le nord du Grand Duché. Ailleurs, c'est un temps sec. En cours de matinée, cette zone pluvio-orageuse va se décaler vers le centre du pays. Cet après-midi, le ciel restera chargé partout, seul le littoral et l'extrême nord resteront au sec. Les maxima sont en baisse par rapport aux jours précédents, on atteindra 18 à 19° du littoral à l'Ardenne, 23° dans le centre et 24° en Campine. Le vent d'ouest sera faible. La nuit prochaine retour d'un temps sec et localement brumeux avec des minima de 12 à 14°.

Week-end plus sec Amélioration progressive au fil des jours - © RTBF KEYWALL Demain matin, ciel encore couvert ou très nuageux, des éclaircies se développeront dans le courant de l'après-midi. On observera 19 à 22 voire 23°. Dimanche, le soleil s'affirmera davantage, il fera sec et les maxima se replaceront entre 19 et localement 25°. Confirmation d'un temps sec et encore un rien plus doux en début de semaine prochaine. Indice électricité : il restera mauvais sur le sud-est et faible sur le nord. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

