Météo de ce vendredi: du soleil mais aussi le retour des orages

Une fois la grisaille matinale dissipée sur le nord et l’ouest du pays ainsi que sur l’Ardenne, l’ensemble des régions retrouvera un ciel serein ou très peu nuageux dans lequel le soleil brillera largement. Les températures grimperont déjà ce matin et on retrouvera 18 degrés au littoral et 20-21 degrés sur bonne partie du territoire.

Des nuages bourgeonneront après la mi-journée, ils pourront localement donner lieu à quelques averses ponctuées d’un coup de tonnerre du côté des reliefs en milieu d’après-midi. Les nuages resteront bien discrets au nord du sillon Sambre et Meuse et le soleil brillera largement au niveau du littoral. Les averses remonteront vers Namur en début de soirée puis vers la Capitale avant de s’estomper. Les maximas atteindront 20 degrés en bord de mer, 25 degrés dans le Hainaut et 27 degrés dans le centre du pays.

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps se calmera la nuit et le ciel se dégagera pour laisser place aux étoiles.