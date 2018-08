Météo de ce vendredi: des averses à l'Ouest et de belles éclaircies à l'Est

On a retrouvé un ciel assez bien dégagé sur la plupart des régions ce matin. On peut avoir un peu de brume sur la Lorraine belge ou dans les vallées de l’Ardenne et on a une zone de pluie qui circule sur l’extrême ouest du pays. Dans la matinée, on pourra donc avoir des averses sur l’Ouest du Hainaut, à la côte ainsi que sur les régions de Bruges et Gand. Ailleurs il fera ensoleillé.

Dans l’après-midi, on aura un dégradé nuageux avec, à nouveau, des averses orageuses sur l’extrême Ouest, un ciel nuageux mais un temps sec sur le Centre et davantage d’éclaircies à l’Est. Les températures : 18° en Ardenne, 19° à la mer, 21° à Bxl et 22 à 23° ailleurs sous un vent qui pourra à nouveau souffler assez fort en rafales.

La nuit prochaine, le vent va fléchir et une perturbation va traverser le pays. Elle donnera des averses partout même s’il se pourrait que l’Ardenne et la Gaume soient épargnées. On pourra avoir des nuages bas par endroit et les minimas iront de 9 à 13°.