Météo de ce vendredi : dégradé lumineux

Ce matin le ciel est bien dégagé sur le sud du pays, les nuages sont davantage présents sur l'ouest du pays. En cours de journée, les nuages et éclaircies continueront d'alterner sur l'ouest tandis qu'ailleurs, il s'agira plutôt de nuages d'altitude et d'un ciel laiteux. Le temps sera généralement sec et doux, le seul risque d'averse sera présent sur l'extrême ouest du pays ainsi que les Cantons de l'est. On atteindra 15 à 18° (13° au littoral et 19° en Campine). Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

La nuit prochaine

dans un premier temps, le risque d'une averse augmentera légèrement. Il fera à nouveau sec en fin de nuit avec des nuages bas, les minima descendront entre 4 et 8°.