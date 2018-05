Météo de ce vendredi: après les nuages bas, le soleil

Les nuages bas recouvriront une bonne partie du territoire en début de matinée, mais des éclaircies seront rapidement observées du côté de la Gaume et de l’est du Hainaut au centre du pays. Ces éclaircies gagneront du terrain, mais les nuages risquent de tenir du littoral à la Flandre Occidentale. Les températures sont en baisse ce matin, avec à peine 8 degrés prévus pour Virton, 10 degrés pour le Hainaut et du côté de Bruxelles.

Cet après-midi, malgré la présence de nuages élevés dans le ciel, c’est bien le soleil qui dominera sur la quasi-totalité du territoire. À nouveau, c’est au littoral que l’on risque de retrouver plus de nuages. Bonne nouvelle : le temps restera sec ! On attend en moyenne 15-16 sur le Hainaut et le centre du pays, mais 17 degrés du côté de Liège et 18 pour Arlon. Saint-Hubert et Spa bénéficieront d’un petit 14 degrés.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le ciel se charge de nuages bas cette nuit sur l’ensemble du territoire, des nuages que l’on retrouvera demain en matinée.