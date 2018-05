Météo de ce lundi: après la grisaille, le soleil

Le ciel sera bien gris ce matin et des pluies sont attendus dans notre pays mais principalement sur le sud du territoire. Ces averses s’évacueront progressivement vers la France et le temps redeviendra sec dès la mi-journée.

Le temps se maintiendra durant l’après-midi hormis vers la Gaume où des averses orageuses sont attendues en fin de journée. Le temps sera moins nuageux et les éclaircies seront de plus en plus larges et le mercure grimpera pour indiquer 21-22 degrés du côté du Hainaut, 25 degrés pour Bruxelles, 20 pour St-Hubert et jusqu’à 28 degrés en Campine. Il fera par contre toujours très frais au littoral avec un mercure qui peinera à atteindre 13-14 degrés.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice moyen ou bon sur une bonne partie des régions. Le pic de luminosité se situera vers entre 15h et 16h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Les averses cesseront la nuit prochaine et le temps redeviendra totalement sec. Le ciel sera dégagé sur une bonne partie du territoire mais un peu plus nuageux sur l’ouest du pays.