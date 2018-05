Météo de ce mercredi : soleil généreux

Nous bénéficions d'une accalmie ce matin avec un temps redevenu sec, on note de belles éclaircies et un ciel ensoleillé sur la plupart des régions mais quelques nuages bas sur l'extrême ouest. Dans le courant de l'après-midi, des nuages bourgeonneront et l'on n'exclut pas quelques orages, mais de manière assez isolée. Maxima de 20 à 22° en bord de mer, 23° en Ardenne, 27° sur Bruxelles et 28° en Campine.

Retour des orages demain

Retour du soleil samedi - © RTBF KEYWALL

Demain matin, on se réveille sous de bonnes pluies ainsi que des orages, mais qui devraient s'évacuer vers le nord à la mi-journée, laissant la place à un ciel plus clément l'après-midi, sans pour autant être dispensé d'un dernier orage local. Les maxima, en léger recul, atteindront 19 à 25°. La tendance pour la fin de la semaine : maintien d'un temps instable avec des maxima en légère baisse, mais toujours au-dessus des valeurs de saison. Les premières prévisions laissent entrevoir un week-end plus calme, mais un peu moins chaud. 18 à 22° samedi avec un orage isolé. Dimanche, le soleil sera plus généreux et il fera plus chaud. Un orage isolé restant possible en fin de journée.

Indice électricité : il redevient excellent partout sauf sur l'extrême ouest ou il sera bon. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.