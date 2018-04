Météo de ce mercredi : soleil et grande douceur

Bouffée de chaleur ce jeudi

C'est l'été avant l'heure - © RTBF KEYWALL

Demain, le soleil sera à nouveau omniprésent pour la journée la plus chaude depuis l'été dernier. On attend 22° à la mer, 23° en Ardenne, 26° de Namur à Charleroi, 27° à Liège et Bruxelles et de 27 à 28° en Campine. Le vent sera faible de secteur sud-est. Vendredi, le soleil sera encore bien là, malgré quelques voiles d'altitude. Les maxima perdront un degré par rapport à jeudi, il fera un rien plus frais en bord de mer avec une petite brise. Le week-end sera encore bien lumineux, quelques rares cumulus samedi et dimanche. 17 à 22° samedi puis à nouveau 21 à 25° dimanche. On évoquera un changement, mais pas avant lundi soir avec un faible risque d'averse à partir de l'ouest.

Indice électricité : excellent partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.