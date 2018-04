Météo de ce mercredi : soleil au sud, nuages au nord

Ce matin, le ciel s'est dégagé sur l'extrême sud et le long de la frontière française, par contre, les nuages sont plus nombreux de la région liégeoise jusqu'à la région anversoise. Une petite averse est encore possible localement en début de matinée. Par la suite, le temps redeviendra sec partout assez rapidement et des éclaircies plus larges se propageront du sud du territoire vers le centre. Les maxima, toujours bien doux afficheront 14 à 17°.

La nuit prochaine

le ciel restera partagé entre nuages et coins de ciel étoilé. Les minima descendront entre 4 et 8°.