Météo de ce mercredi: rien que de la pluie

Ce mercredi matin, c'est une zone de pluie plus active qui arrive sur le pays et qui nous arrosera toute la journée. La pluie sera faible en tout début de matinée, mais forte l'après-midi. Le vent se renforce de secteur sud-ouest, on attend des rafales de 70 km/h. Concernant les températures, elles sont très douces au lever du jour (7 à 10°) et elles vont baisser au fil des heures (5 à 8°). Sous cette pluie, le soleil sera absent ce mercredi. La nuit prochaine La zone de pluie s'évacue, il fera à nouveau un peu plus sec, les dernières averses deviendront hivernales au-dessus de 400 à 500m d'altitude. Les minima ne dépasseront plus -2 à +2°

Plus froid à partir de demain Les températures chutent dès jeudi - © RTBF KEYWALL A partir de jeudi, nous passerons sous un ciel de traîne avec de l'air plus frais et des averses qui garderont leur côté hivernal sur les hauteurs (à partir de 400m d'altitude). Sur l'ouest et le centre, du grésil pourrait se mêler à la pluie pendant les averses. Maxima jeudi de 2 à 5°. Entre les averses, on notera quelques éclaircies. La nuit de jeudi à vendredi sera froide : -4 à +2°. Vendredi, encore des averses avec cette fois une limite pluie-neige entre 200 et 300m. Maxima de 1 à 6°. Indice électricité : Sous la pluie et un ciel couvert, il sera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

Neige en Ardenne fin de semaine et coup de froid sur le pays début de semaine prochaine Les Hautes Fagnes retrouveront vite cet aspect - © D.COLLARD RTBF Avec le net refroidissement attendu, la neige pourrait faire son retour sur les Hautes Fagnes (Barraque Fraiture, Barraque Michel, Botrange) dès jeudi. Une accumulation de 5 à 10 cm est possible de jeudi à vendredi sur le toit de la Belgique. A noter un net refroidissement qui se met en place pour le début de la semaine prochaine : un faible vent d'est va nous ramener de l'air continental. On attend -5 à 0° dans la nuit de dimanche à lundi et de 0 à 4° lundi après-midi et cela pourrait encore descendre par la suite. Affaire à suivre mais donc, le froid pourrait nous concerner tardivement cet hiver.