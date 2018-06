Météo de ce mercredi: retour du temps sec

C'est un retour au calme ce matin avec, dans un premier temps, encore pas mal de nuages. Quelques éclaircies se développeront rapidement sur le centre. En cours de journée, on ne peut complètement exclure un nuage plus menaçant avec une averse localisée mais ce sera marginal. Les températures remontent lentement par rapport à hier: 16 à 17° en Ardenne et en bord de mer, 19° sur Bruxelles et localement 20° sur l'extrême ouest du pays. Le vent restera modéré de secteur nord. Le ciel va complètement se dégager en soirée.

La nuit prochaine

temps sec et calme avec encore pas mal de nuages bas, voir des bancs de brume. Minima de 8 à 11°