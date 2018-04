Météo de ce mercredi : retour des averses

Gris et frais jeudi, lumineux et doux vendredi

Un air de printemps vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, nous retrouverons une météo plus calme mais avec encore pas mal de grisaille, notamment sur les reliefs et le sud. Sous une couverture nuageuse épaisse, quelques gouttes pourront encore s'échapper, mais cela deviendra très faible. Sur l'ouest et le littoral, il fera complètement sec. Les températures s'écrasent demain, on ne dépassera plus 5 à 8 voire localement 9°. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré. Vendredi, place au soleil et à la douceur pour une journée printanière. On attend un ciel lumineux et des maxima de 13 à 16°. Il y aura un peu plus de nuages samedi mais il fera encore plus doux avec des maxima potentiels de 16 à 19° (localement 21° en Campine).

Indice électricité : Très nuageux, mauvais partout sauf au littoral : moyen. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.