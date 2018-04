Météo de ce mercredi : retour de la pluie

Ce matin, une zone faiblement pluvieuse arrive par le littoral, elle va lentement se déplacer du nord vers le sud. On attend la pluie vers 7h sur le centre et 10 à 12h sur le sud du pays. Ensuite, des éclaircies reviendront l'après-midi par le littoral et puis sur le centre. Il pleuvra encore légèrement sur l'est jusqu'en fin d'après-midi. Il fera un peu plus frais que les jours précédents avec 12 à 15° et un vent modéré d'ouest (rafales de 50 km/h). On revient à un temps sec ce soir.

La nuit prochaine

temps calme et sec, minima de 4 à 7 ou 8°.