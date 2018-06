Météo de ce mercredi: profitez du soleil, l'instabilité se précise

Contrairement à ces derniers jours, nous profiterons déjà d’un temps sec et bien ensoleillé ce matin. Le mercure donnera à nouveau des valeurs plus faibles au littoral avec 16 du côté d’Ostende mais 20 degrés pour Mons, 21 pour Bruxelles et 22 degrés pour Virton ou Liège.

Le soleil dominera toujours durant l’après-midi mais au fil des heures un peu d’instabilité s’installera entre la Gaume, l’Ardenne et le Hainaut avant de s’étendre à une bonne partie de la Wallonie en fin de journée. Des ondées orageuses pourraient se développer localement avec 10 ou 15 mm de pluie au m² par endroit. Une bonne nouvelle : les régions de Bruxelles et de Liège pourraient être épargnées.

Les températures seront bien au-dessus des normales de saison

Comme lundi et mardi, les températures seront bien au-dessus des normales de saison avec 27 degrés pour le Hainaut et Liège et jusqu’à 28 degrés à Bruxelles. Il n’y a qu’au littoral, avec ses 19 degrés, que les températures seront dans la norme.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera instable la nuit prochaine de la côte à la Gaume mais restera sec plus au nord du pays.