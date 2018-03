Météo de ce mercredi: nuages par l'ouest

Il fait encore bien froid ce matin, le gel est modéré en Ardenne et faible dans le centre, le littoral y échappe. On note localement quelques bancs de brume ou de brouillard givrant. Le ciel sera un peu plus chargé que ce mardi, sur l'ouest notamment où quelques gouttes seront localement possibles. Les températures maximales remonteront entre 3 et 8°. Le vent sera faible de nord-ouest.

Pluie précédée de neige demain

Demain, arrivée d'une zone de pluie assez faible par l'ouest au lever du jour. On surveillera la situation en Ardenne car temporairement il pourrait neiger au-dessus de 200 à 300m d'altitude. Cette limite remontera rapidement en fin de matinée et la neige se transformera en pluie. Les maxima atteindront 2 à 7° et le vent se renforcera légèrement de secteur sud-ouest. Vendredi, retour à un temps sec et déjà plus doux avec des éclaircies en première partie de journée, maxima de 5 à 10°. La meilleure journée du week-end sera samedi avec de belles éclaircies et 7 à 11°. Le ciel sera plus menaçant dimanche avec quelques averses possibles mais un degré de plus que samedi.

Indice électricité : Excellent sur le sud-ouest et le littoral, moyen à faible sur le centre. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.