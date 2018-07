Météo de ce mercredi: les orages font leur retour

C’était prévu, le temps se dégrade ce mercredi avec une dépression glissant près de la Belgique qui nous apportera un temps instable sur une partie du territoire. Quelques averses orageuses sont déjà possibles sur le nord-est et l’est du territoire, le temps restera sec ailleurs sous un ciel peu nuageux. Le mercure indiquera 19 degrés en matinée à Ostende, 21 du côté de la Capitale.

Le temps deviendra encore un peu plus instable durant l’après-midi, avec des averses attendues dans une bonne partie de la Wallonie et sur le Limbourg. Le temps devrait par contre rester sec en Flandre et en région bruxelloise où une petite averse n’est toutefois pas exclue. Sous un vent faible à modéré, le thermomètre affichera 22 degrés au littoral, 28 à Bruxelles et 23 degrés pour l’Ardenne.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice bon ou excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps redeviendra stable la nuit prochaine et les averses orageuses s’estomperont peu à peu pour laisser place à un temps sec et à de belles éclaircies nocturnes.