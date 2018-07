Météo de ce mercredi: les nuages toujours présents

Ce matin, une première zone nuageuse sera située sur l’extrême ouest du territoire avec quelques averses possibles tandis qu’une seconde se placera sur le sud du sillon Sambre et Meuse. Entre les deux, le ciel sera plutôt dégagé et permettra au soleil de briller un peu notamment du côté de Namur, Bruxelles ou Charleroi par exemple. Le mercure indiquera 15-16 degrés du côté de Saint-Hubert ou Spa, 19-20 sur la plupart des autres régions.

Une zone nuageuse plus structurée touchera notre pays durant l’après-midi par le nord du territoire. Elle envahira l’ensemble du territoire et pourrait, comme hier, donner lieu à quelques précipitations du côté de la Campine. Le temps restera plus lumineux le long du littoral. Les maximas seront stables et varieront peu : 19 degrés pour l’Ardenne, 21 à 23 degrés ailleurs.

Indice électricité : ce mercredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps s’éclaircira la nuit prochaine même si quelques gouttes de pluie sont toujours attendues sur l’est du pays.