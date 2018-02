Météo de ce mercredi : lent retour des éclaircies

La zone faiblement neigeuse s'est encore attardée cette nuit sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse où finalement l'accumulation de neige devient sensible. Soyez donc prudents sur le sud du pays. Ce mercredi, le soleil nous reviendra par le nord puis le centre, tandis qu'il y aura encore pas mal de nuages dans le sud et un peu de neige. On espère le retour d'éclaircies en sud en cours de l'après-midi. Les maxima remontent très légèrement : -1 en Ardenne, 0° sur le Sillon Sambre-et-Meuse et +2° à Bruxelles.

La nuit prochaine,

de mercredi à jeudi sera la plus froide avec des valeurs de -5 à -10° et peut-être encore même moins dans certaines vallées.