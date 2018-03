Météo de ce mercredi: le soleil fait son retour

Une journée de transition aujourd’hui, l’amélioration sera lente en matinée, mais pas d’inquiétude le soleil arrive ! De la grisaille se maintient le long de la frontière hollandaise et sur l’Ardenne et des bancs de brumes et de brouillards sont présents sur une bonne partie du territoire, mais ils laisseront peu à peu place à des éclaircies sur le centre et vers le littoral en fin de matinée. Le mercure affichera 3-4 degrés sur une bonne partie du territoire, 0 à 2 degrés sur l’Ardenne.

Le temps deviendra bien agréable cette après-midi avec un large soleil qui dominera sur la plupart des régions. Des nuages élevés s’annoncent sur l’ouest du territoire mais les températures resteront douces et légèrement supérieures aux valeurs de saison. On retrouvera ainsi 12-13 sur le nord du pays, 11 degrés au niveau du sillon Sambre et Meuse et 9-10 degrés sur le sud du territoire.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice médiocre à bon à excellent dans la plupart des régions. Le pic de luminosité se situera vers 13h, c'est à cette heure-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit restera calme même si un voile s’emparera progressivement du ciel par l’ouest de la Belgique. Le mercure remontera un peu par rapport à la nuit précédente pour afficher 6 degrés du centre au littoral, 5 degrés dans la province de Liège et 2 petits degrés sur Libramont ou Arlon.