Météo de ce mercredi: le froid à son apogée

Nous connaissons l'épisode le plus froid ce matin avec des températures de -6 à -17° au lever du jour. C'est encore un temps froid, sec et venteux qui nous attend ce mercredi. Le soleil sera bien généreux mais on ne dépassera pas -2 à -7°. Quelques rares champs nuageux se formeront mais on n'évoquera plus de risque de neige aujourd'hui.

La nuit prochaine, le gel est encore bien présent mais on se situera plutôt entre -5 et -8°.