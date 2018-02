Météo de ce mercredi : froid malgré le retour du soleil

Le ciel s'est bien dégagé cette nuit, ce qui n'empêche pas un peu de brume en pas mal d'endroit au lever du jour. Les gelées sont de retour et aujourd'hui on attend le grand retour du soleil. On aura bien besoin de lui pour nous réchauffer avec des maxima qui remonteront lentement entre 2 et 5° cet après-midi. A noter pour aujourd'hui la présence d'un vent piquant de nord-est qui accentuera l'impression de fraîcheur.

Le froid s'intensifiera dès dimanche

Le plus froid reste à venir...

Demain et les jours suivants : poursuite de ce temps ensoleillé mais très froid. De jeudi à samedi inclus, les maxima seront de 0 à 4° et les minima de -2 à -6°. A partir de dimanche, on ne dépassera plus -2 à +2 en journée et lundi matin, nous nous situerons entre -6 et -11°. Le froid le plus intense sera donc à craindre en début de semaine prochaine. (-6 à -11° lundi matin)

Indice électricité : Le retour du soleil redonne des couleurs à l'indice qui sera aujourd'hui excellent partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.