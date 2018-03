Météo de ce mercredi : fortes pluies toute la journée

Une zone de pluie assez active va rapidement traverser le pays d'ouest en est. Le vent de secteur sud à sud-ouest sera modéré, avec des rafales de 30 à 40 km/h. On attend de 9 à 15 litres d'eau par m² entre 8h et 20h et les maxima afficheront 5° en Ardenne, 6° au littoral et 7 à 8° dans le centre. On pourrait atteindre 10° dans l'extrême sud. Peu d'évolution, il pleuvra jusqu'en soirée.

La nuit prochaine

la zone pluvieuse s'évacue et le temps redeviendra sec sauf sur les reliefs ou quelques bruines peuvent encore sévir. Minima de 0 à 3°.