Météo de ce mercredi: des orages sur le sud du pays

Le ciel sera dégagé dans la plupart des régions ce matin. Hormis quelques nuages élevés, on profitera généralement d’un temps bien ensoleillé sur une bonne partie du territoire. Les nuages seront temporairement plus présents au littoral et quelques averses sont attendues sur la Gaume voire sur le sud de la province de Liège. Il n’est pas exclu qu’un coup de tonnerre se fasse entendre là-bas en matinée. Les températures seront relativement homogènes avec 20 à 23 degrés dans le centre du pays, 19 pour le littoral et 24 degrés, déjà, pour la Campine.

Le soleil reprendra ses droits à la côte durant l’après-midi. Le ciel deviendra un peu plus nuageux sur le centre du territoire mais c’est l’impression de beau temps qui dominera très franchement. La nébulosité sera toujours plus importante sur le sud-est de la Belgique où quelques orages sont toujours attendus. Les maximas plafonneront à 22 degrés au littoral, mais 28 pour le Hainaut et le Namurois, 29 pour Bruxelles et 30 degrés du côté de Liège.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice bon (sur le sud-est du territoire) ou excellent. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La perturbation qui s’attardait au sud-est du royaume s’éloignera la nuit prochaine et le temps redeviendra calme et sec. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 12 et 18 degrés.