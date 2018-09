Météo de ce mercredi: des averses et des orages au programme

Ce matin, seules les régions allant de l’Ardenne à la Gaume bénéficieront encore de quelques belles éclaircies. Le ciel restera bien couvert voire carrément nuageux partout ailleurs. Les bancs de brouillard seront localement importants. Des averses sont attendues du Hainaut et à la Campine jusqu’à la Mer du Nord et un coup de tonnerre est même possible du côté de littoral. Le mercure indiquera 19 degrés du côté de St-Hubert, de Bruxelles ou du Hainaut, 20 degrés pour Liège et un degré de plus pour Arlon.

Après une accalmie et de belles éclaircies sur le centre et l’est du pays entre la fin de matinée (10h-11h) et le début de l’après-midi (14h-15h), des orages sont attendus sur l’ensemble de nos régions par le sud du pays. Attention, ces orages pourront prendre un caractère plutôt violent sur le centre et l’est de la Belgique. Ils seront localement accompagnés de fortes chutes de pluie et de chute de grêle. On retrouvera 22 degrés du côté de Spa et Tournai, 23 pour Namur, Mons ou Bruxelles et jusqu’à 24 degrés du côté d’Arlon.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice moyen ou faible pour une bonne partie du territoire, il sera bon sur l’est de notre pays. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

Après une légère accalmie en milieu de nuit prochaine, des averses parfois orageuses se développeront à nouveau sur l’ensemble du territoire. Les températures s’abaisseront pour atteindre 12 à 16 degrés.