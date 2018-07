Météo de ce mercredi: de la chaleur, toujours de la chaleur

Cette nuit, les nuages se dissiperont et laisseront place à un ciel étoilé. Les températures nocturnes resteront élevées de 14° pour Elsenborn à 21° pour Gand et Liège.

Le temps alternera de nouveau entre larges éclaircies et champs nuageux mais l’impression de beau temps dominera, et de loin ! Les températures vont encore augmenter, 27° à Ostende (c’est là qu’il fera le moins chaud si vous avez du mal à supporter la chaleur)28 à 29° sur les hauteurs et 31 à 34° ailleurs.

À peu de chose près la même journée qu’hier. Le soleil est déjà bien généreux ce matin. Quelques passages nuageux inoffensifs sur la plupart des régions et un ciel bien bleu au littoral et dans la province de Luxembourg.

Demain et vendredi, des températures étouffantes

Demain, la journée la plus chaude de la semaine, des températures étouffantes : 31° à la mer, 32° en Ardenne et de 35 à 38° sur les autres régions. (Pour rappel ce sont des températures prévues sous abri, en plein soleil, cela pourra monter bien plus haut). Un franc soleil pour tout le monde.

La nuit de jeudi à vendredi sera bien chaude également : en 15 et 19° sur le relief et entre 20 et 24° ailleurs.

Vendredi, toujours un large soleil et encore des températures au mieux du jour qui s’étaleront entre 31 et 38°.

Samedi, on prévoit une dégradation. Beaucoup de nuages toute la journée, des averses voire des orages par endroit. Une journée grise qui aura pour effet de faire redescendre le mercure entre 22 et 28° !