Météo de ce mercredi: belle douceur mais sacrée grisaille

Il fait gris partout ce matin avec en pas mal d'endroits de la bruine. A noter aussi sur les reliefs une mauvaise visibilité liée aux nuages bas. La situation évoluera peu en matinée avec la poursuite de ces faibles bruines. On note une grande douceur et un vent qui se renforce de manière sensible. On pourrait atteindre des rafales de 70 km/h de secteur sud-ouest alors que les maxima vont se situer sept degrés au-dessus des valeurs de saison, à savoir 8 à 14°. Quelques éclaircies ne sont pas exclues en après-midi, mais elles seront très localisées.

Météo plus calme et moins douce en fin de semaine

Après la pluie de jeudi, retour d'un temps sec en fin de semaine - © RTBF KEYWALL

Demain matin, il pleuvra encore au sud du Sillon Sambre-et-Meuse tandis que des éclaircies reviendront déjà sur l'ouest et le centre. Il fera moins venteux qu'aujourd'hui et un peu moins doux aussi avec des valeurs de 6 à 10°. L'après-midi, les éclaircies s'élargissent mais n'empêcheront pas quelques averses locales. Vendredi, météo plus clémente avec un temps quasiment sec ( à une averse isolée près). Vent faible et 4 à 9°. Samedi se profile comme une journée assez lumineuse et sèche, maxima de 4 à 8°. Retour des nuages dimanche mais le temps restera à priori sec.

Indice électricité : Faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 14 et 15h.