Météo de ce mercredi: 10° de moins, des températures plus respirables

La pluie est tombée cette nuit et de nombreuses régions ont eu droit aux orages. Cette perturbation orageuse s’écarte de notre pays, ce matin. On aura encore quelques averses voire encore un coup de tonnerre sur l’extrême Est jusqu’à environ 8h puis on retrouvera un ciel plus dégagé et un temps sec.

Dans l’après-midi, les passages nuageux alterneront avec les éclaircies (éclaircies plus larges vers la mer). Le passage pluvieux de la nuit aura eu pour effet de faire nettement baisser les températures ! On perd 10 à 11° par rapport à hier, des températures bien plus respirables : 22° au littoral, 23 en Ardenne et de 25 à 28° ailleurs.

Indice électricité : ce mercredi, nous aurons indice qui sera BON sur toutes les régions et même EXCELLENT à la Côte. Le pic de luminosité se situera entre 14h et 15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire présente sur le réseau belge.

La nuit prochaine

La nuit prochaine s’annonce assez calme avec des passages nuageux qui se feront plus denses en fin de nuit. Les températures nocturnes seront bien plus confortables aussi : entre 12° sur les hauteurs et 16° à Anvers.