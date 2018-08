Météo de ce mardi: une journée plutôt grise

La zone de pluies qui nous a touchés hier s’évacue progressivement vers le nord de l’Allemagne. À l’arrière, c’est un temps plutôt gris qui se profile. Des nuages bas seront présents sur l’ensemble des régions en début de matinée, les éclaircies seront rares et quelques bruines sont possibles sur une bonne partie des régions. Le mercure indiquera en moyenne 18-19 degrés ce matin vers 11h sur une bonne partie de la Belgique, plutôt 16 degrés du côté de Spa et de St-Hubert.

En fin de matinée, les nuages commenceront à se morceler par l’ouest et le sud-ouest du pays. Les éclaircies seront plus présentes le long de la frontière française puis s’étendront au centre et à l’est de la Belgique. Le nord restera, quant à lui, sous les nuages. Quelques faibles averses sont toujours possibles sur le nord du pays et à l’est du sillon Sambre et Meuse. Le mercure grimpe légèrement et nous rapproche des normales de saison : 19 degrés à Spa, 22 pour le Hainaut et le centre du pays.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice généralement bon sur l’ouest du pays et moyen sur l’est du territoire. Le pic de luminosité se situera entre 14h et 15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

De nouveaux nuages bas envahiront l’ensemble du territoire durant la nuit via le littoral. Attention à la formation de bancs de brume et de brouillard.