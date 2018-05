Météo de ce mardi: un temps sec et ensoleillé

Comme hier après-midi, les nuages bas auront un peu de mal à se dissiper ce matin. Ils disparaitront progressivement pour laisser briller le soleil et la matinée s’annonce sèche. Les températures seront déjà en hausse avec de 15 à 19 degrés en milieu de matinée.

Cette après-midi, quelques cumulus de beau temps se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse et une petite averse n’est pas exclue sur l’extrême sud du pays. Le temps restera sec partout ailleurs. Le vent sera faible et le soleil brillera. Bonne nouvelle au littoral puisque le mercure grimpera à 19 degrés durant l’après-midi, 20 degrés prévus en Ardenne, 23 pour Liège et 24 degrés du côté de la Capitale.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le ciel s’ennuagera la nuit prochaine sur l’est du pays, les températures varieront entre 9 degrés en Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays.