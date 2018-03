Météo de ce mardi: un temps maussade et pluvieux

La matinée sera bien maussade ce mardi, avec de nombreuses averses jusqu’à la mi-journée. Le vent reste sensible avec des rafales jusqu’à 50-55 km/h et les températures sont plutôt froides pour la saison : 4-5 degrés sur l’ouest du territoire, pas plus de 2 à 4 degrés sur l’est de la Belgique.

Les pluies faibliront durant l’après-midi et de timides éclaircies se dessineront sur l’ouest du pays. Sur une bonne moitié est par contre, le ciel restera plus couvert et les nuages auront bien du mal à s’évacuer. Le vent faiblira mais les températures également par rapport à la journée d’hier : 6-7 à peine du centre jusqu’à au littoral, 2-3 au sud du sillon Sambre et Meuse.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice médiocre à faible dans la plupart des régions. Le pic de luminosité se situera vers 13h ou 14h, c'est à cette heure-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La masse d’air s’assèchera en soirée et les dernières précipitations quitteront le territoire. Le temps sera dégagé et favorisera quelques gelées très locales au niveau de la Haute Belgique. De manière générale, le mercure affichera 2-3 en moyenne.