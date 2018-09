Météo de ce mardi: un temps gris et pluvieux

Le ciel restera bien couvert ce matin sur l’ensemble du territoire. Après les averses de la nuit dernière, le temps sera plus sec sur une bonne partie est du pays, tandis que pour l’ouest et le centre du territoire, ces quelques pluies seront toujours au programme. Le mercure donnera 16 degrés du côté de St-Hubert, 18 pour le centre et l’ouest du territoire et 19 degrés du côté de Liège.

Durant l’après-midi, alors que la perturbation glissera un peu plus vers l’ouest, des courants instables prendront le relais. Le temps devrait rester sec des Hautes Fagnes à la Gaume. Ailleurs, des averses éclateront, parfois accompagnées d’orages surtout du côté du Hainaut, du centre et de la Campine. Entre les nuages, qui domineront nettement dans le ciel, quelques éclaircies sont attendues sur le centre et l’est du pays. Les températures maximales repartiront à la hausse avec 21 degrés du côté de Marche-en-Famenne, 22-23 degrés pour le Hainaut et le Namurois et 24 degrés pour Bruxelles.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice moyen ou faible (pour une bonne partie ouest du territoire) dans notre pays. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Les averses continueront de se décaler vers l’ouest de la Flandre en première partie de nuit. Il faudra être prudent sur les routes puisqu’à l’arrière, sur le centre et l’est du pays, on prévoit la formation de bancs de brouillards.