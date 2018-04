Météo de ce mardi: un temps ensoleillé

La nuit prochaine, le temps restera très calme et quelques rares nappes de brumes pourront se former dans les vallées en fin de nuit. Le mercure affichera en moyenne de 7 à 10 degrés.

Peu d’évolution pour cette après-midi, le soleil dominera largement derrière un voile de nuages élevés, un voile qui aura tendance à se faire plus discret durant la soirée. Le mercure grimpera de 3-4 degrés par rapport à hier et indiquera 17 degrés à Ostende, 17 pour St Hubert, 19 à Spa, 20 pour Charleroi et Liège et jusqu’à 20 degrés du côté de la Capitale.

Bonne nouvelle pour ce mardi matin puisqu’hormis quelques bancs de brouillard présents sur l’est de la Campine et les Fagnes en tout début de matinée, c’est un temps calme, sec et bien ensoleillé qui se profile. Le vent soufflera en rafales de 30 à 40 km/h.

Jeudi, journée la plus chaude de la semaine

Le soleil domine cette semaine - © RTBF KEYWALL

La météo s’annonce à nouveau plus que belle pour demain, avec un ciel bleu attendu pour l’ensemble de la journée. Le mercure affichera des valeurs supérieures de dix degrés aux normales de saison avec 20 degrés pour Ostende, 22 à Spa et jusqu’à 24 degrés pour Bruxelles, Liège ou Charleroi.

Jeudi sera la plus chaude journée de la semaine, on attend 20 à 22 degrés au littoral durant l’après-midi et jusqu’à 27 degrés du côté de la Capitale. Journée plus froide et brumeuse à la côte vendredi mais le temps restera estival et ensoleillé partout ailleurs.