Météo de ce mardi: temps couvert et progressivement pluvieux

La journée débute avec pas mal de nuages mais un temps encore temporairement sec. De faibles pluies vont commencer à se propager ce matin par l'ouest et le centre, elles progresseront l'après-midi vers le sud-est. Ciel couvert donc et pas ou peu d'éclaircies. Le vent devient modéré de sud-ouest et les maxima sont doux pour la saison : 5 à 10° (11° à la mer).

Ce soir et la nuit prochaine

les dernières gouttes s'évacuent par le sud-est, il continue à faire venteux et couvert, les températures de la nuit continuent à remonter : 6 à 11.