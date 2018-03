Météo de ce mardi : succession de zones de pluie

Ce mardi, le ciel est très nuageux, on attend l'arrivée très tôt en matinée d'une zone de pluie qui s'attardera toute la journée sur le pays. Le vent de secteur sud à sud-ouest sera assez fort avec des rafales de 40 à 50k/h. On attend de 5 à 10 litres d'eau par m² et les maxima afficheront 4° en Ardenne et 8 à 9° dans le centre. Mercredi, poursuite des fortes pluies sur le pays avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest. Rafales de 50 à 60 k/h.

A noter très temporairement quelques flocons au-dessus de 500m d'altitude en début de matinée.

La nuit prochaine

la zone pluvieuse s'évacue et le temps redeviendra sec sauf sur les reliefs ou quelques bruines peuvent encore sévir. Minima de 3 à 6°.