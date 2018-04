Météo de ce mardi : risque d'averse à l'est mais belle douceur

Ce matin, les nuages domineront dans la plupart des régions. On parlera d'un temps sec mais toutefois, Une ondée sera possible très localement, surtout sur l'est du pays. Peu d'évolution en cours de journée avec des nuages mais aussi des éclaircies. Le risque d'averse restera proche de la frontière allemande. Les maxima atteindront 13 à 14° en Ardenne et 17 à 18° dans le centre, on pourrait aller jusqu'à 19° en Campine malgré un risque plus important d'averse sur cette région. En fin de journée, un peu de pluie (faible) pourrait concerner le sud et l'est sur un axe Virton-Liège. Le vent sera faible, puis modéré de secteur sud à sud-est

La nuit prochaine

la situation reste stationnaire, il pleuvra sur les Pays-Bas et l'Allemagne, quelques pluies déborderont sur le nord-est de notre pays, tandis que le long de la frontière française, il continuera à faire sec. Les minima descendront entre 3 et 7°.