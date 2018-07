Météo de ce mardi: quelques averses à nouveau attendues

Comme hier, quelques passages nuageux éventuellement accompagnés d’une ondée sont possibles en matinée sur l’ouest du territoire puis vers la Campine. Ailleurs le temps restera sec et le soleil sera bien présent. Le vent de secteur sud-ouest soufflera à nouveau, avec des rafales comprises entre 30 et 40 voir localement 50 km/h. Vers 11h ce matin, le mercure indiquera déjà 21 degrés au littoral, 23-24 degrés dans le centre du pays et 25-26 degrés en Ardenne.

Durant l’après-midi, c’est un temps sec et ensoleillé qui se profile sur l’ensemble du territoire à l’exception peut-être de quelques averses du côté de la Campine. Le vent faiblira et les températures maximales seront en légère baisse. On retrouvera ainsi 22 degrés à Ostende, 26 degrés du côté du Hainaut ou de Bruxelles, 27 degrés pour Namur, 28 degrés pour Liège et 30 degrés du côté d’Arlon.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice bon (sur une bonne partie ouest du territoire) ou excellent. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Après une soirée et un début de nuit peu nuageux, des averses orageuses sont progressivement attendues sur le sud du territoire.