Météo de ce mardi : nouvelle alerte aux orages violents

Un orage sévit encore sur l'extrême ouest ce matin, il va nous quitter en tout début de matinée, ce sera alors temporairement un temps sec, mais rapidement, avant midi, des averses orageuses seront possibles surtout sur la moitié sud du pays. L'après-midi, on attend des développements orageux plus nombreux et intenses. Il fera lourd mais on perdra quelques degrés par rapport à hier : 20° en bord de mer, 23° en Ardenne et encore 25° à Bruxelles (28° en Campine). Potentiellement, les orages sont susceptibles de s'accompagner de grêle et de fortes rafales de vent ainsi que d'importants cumuls de pluie.

La nuit prochaine

retour d'un temps brumeux sur l'est et le centre, par contre, la menace orageuse se maintient sur la moitié ouest. Minima de 13 à 16°