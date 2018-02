Météo de ce mardi : neige au sud du pays

Ce mardi, la neige est de retour sur le sud du pays. Il s'agit de faibles chutes de neige fine. Cela concerne surtout le sud du sillon Sambre-et-Meuse et cela va peu évoluer en journée. Au maximum les flocons pourraient remonter de Mons au sud du Limbourg, on sera à la limite sur Bruxelles. Par contre, il sera encore question d'éclaircies au nord. Au sud on attend de 3 à 5 cm de neige fraîche, sur l'axe Charleroi - Liège, ce sera un léger saupoudrage. La prudence est évidemment de mise. Maxima de -2 en Ardenne à +1° dans le centre.

Des nuits glaciales en vue

Le mercure va plonger entre -6 et -12° jeudi matin - © RTBF KEYWALL

Mercredi, le soleil nous revient par le nord et le centre, encore temporairement quelques nuages dans le sud et un dernier flocon isolé. Les maxima remontent très légèrement : -1 à +2°. La nuit de mercredi à jeudi sera la plus froide avec des valeurs de -6 à -12° et peut-être encore même moins dans certaines vallées. Jeudi, temps ensoleillé et froid avant l'arrivée d'une zone faiblement neigeuse vendredi. Cette zone de neige devrait être suivie d'un lent redoux, plus marqué sur l'ouest que sur l'est.



Indice électricité : Sous un ciel qui reste dégagé au nord et couvert au sud, on ira de : très bon au littoral à faible, voire médiocre sur le sud du Sillon. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.