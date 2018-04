Météo de ce mardi : les nuages reviennent

Retour de la pluie mercredi, puis du soleil jeudi

On ressort les parapluies mercredi - © RTBF KEYWALL

Demain, d'abord de la pluie sur la plupart des régions puis des éclaircies reviendront l'après-midi vers le littoral et sur le centre. Il pleuvra encore sur l'est jusqu'en fin d'après-midi. Il fera plus frais avec 11 à 14° et un vent modéré d'ouest à sud-ouest. Jeudi, à nouveau une météo bien ensoleillée le matin, quelques nuages bourgeonnant l'après-midi, toutefois on n'ira pas plus haut que 10 à 14°. Vendredi, ciel plus nuageux mais redoux avec 13 à 17°.

Indice électricité : faible au littoral et sur l'ouest, moyen à bon sur le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.