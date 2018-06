Météo de ce mardi: les nuages laisseront place au soleil

La situation de ce mardi est comparable à celle d’hier. Le pays débutera la journée sous une grisaille persistante de l’ouest au centre du pays. À nouveau, l’Ardenne et la Gaume bénéficieront d’un ciel plus dégagé. Cette nébulosité se morcellera par contre moins rapidement qu’hier. Les températures seront déjà agréables ce matin avec 18 degrés pour le Hainaut, le Centre et du côté de Spa et jusqu’à 23 degrés pour Virton et Arlon.

Durant l’après-midi le ciel s’éclaircira sur une bonne partie du territoire mais il fera toujours un peu plus nuageux sur l’ouest du pays que sur l’est. Comme hier après-midi, quelques ondées sont éventuellement possibles du côté de la Gaume entre 16h et 20h. Les maximas sont en baisse mais toujours au-dessus des normales de saison sauf au littoral ; on y retrouve 15-16 degrés contre 22 degrés dans le Hainaut, 23 à Bruxelles et 25 à Virton.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice bon ou excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h-15h selon les régions, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera calme et sec la nuit prochaine avec des minimas de 11 à 14 degrés.