Météo de ce mardi: le soleil s'impose à nouveau

On débute à nouveau la journée sous le soleil, avec un ciel bien dégagé et un temps calme et serein. Le vent faiblira par rapport à la journée d’hier et soufflera à 20 ou 30 km/h par heure dans les terres, 40 km/h au littoral. Le mercure indiquera déjà 20 degrés au littoral dès le milieu de matinée, 22 pour St-Hubert ou Spa et jusqu’à 23 degrés du côté du Hainaut ou de Bruxelles.

Peu de changement cet après-midi, si ce n’est quelques nuages qui bourgeonneront le long de la frontière française. Pas d’inquiétude, ils resteront sans conséquence. Les maximas seront encore à la hausse dans la plupart des régions avec 26 degrés pour Spa, 28 pour Charleroi et Namur et jusqu’à 30 degrés prévus du côté de la Capitale.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps sera couvert la nuit prochaine et quelques ondées ne sont pas exclues localement. Les températures minimales seront en hausse sur une bonne partie du territoire.