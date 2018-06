Météo de ce mardi: le soleil brillera généreusement

Ce matin, il faudra craindre la formation temporaire de nuages sur une bonne moitié nord du pays (cela inclura la province de Liège et le nord de la province de Namur) mais tout sera dissipé dès 10h. À l’arrière, c’est un beau soleil qui s’annonce et une journée agréable. Les températures grimperont déjà en fin de matinée avec 17 degrés au littoral et 16 degrés sur Bruxelles, Charleroi ou Namur.

Durant l’après-midi, le soleil brillera généreusement sur l’ensemble des régions. Au littoral, avec des rafales de vent de 40-50 km/h le mercure indiquera péniblement 18 degrés mais on retrouvera 20 à St-Hubert ou Elsenborn, 24 à Tournai, Charleroi, Bruxelles, Namur ou Liège et même 25-26 degrés du côté de Virton !

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera calme la nuit prochaine et le mercure chutera pour afficher 8 degrés en Hautes-Fagnes et 11-12 ailleurs.