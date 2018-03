Météo de ce mardi : le printemps n'est pas au rendez-vous

Il fait encore bien froid ce matin, le gel est modéré et quasi généralisé (le littoral y échappe). Quelques flocons sont possibles en tout début de matinée à partir du nord du pays, mais les quantité resteront très faibles. Par contre, le ciel est devenu couvert sur le nord tandis que le soleil sera encore généreux au sud. Le vent de nord soufflera modérément ce mardi et l'impression de froid sera encore forte. L'après-midi, les éclaircies vont à nouveau s'imposer partout, on attend des maxima de 2 à 8°. Le vent de nord atteindra 40 km/h en rafale.

Retour de la pluie jeudi

Les températures vont lentement remonter - © KEYWALL RTBF

Demain, un peu comme aujourd'hui, quelques flocons, voire gouttes de pluie verglaçantes sont possibles le matin sur l'ouest mais en très faible quantité. Le ciel sera un peu plus chargé que ce mardi et les maxima remonteront entre 2 et 7°. Jeudi, le changement de temps sera plus marqué avec l'arrivée d'une zone de pluie qui tyraînera toute la journée. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest et les maxima iront de 3 à 8°. Vendredi, temps plus sec avant un week-end qui nous fera encore gagner un ou deux degrés de plus et nous ramener aux valeurs de saison (7 à 11 voire 12°).

Indice électricité : Le retour du soleil en journée va booster l'indice qui sera excellent à l'ouest et moyen dans le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.