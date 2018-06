Météo de ce mardi : le ciel se couvre à nouveau

Parenthèse estivale ce mercredi

Grand écart dans les températures - © RTBF KEYWALL

Demain, le soleil s'imposera dès la dissipation rapide de la grisaille. Les maxima vont décoller : 22° au littoral et sur l'extrême ouest, 23 à 24° en Ardenne, 25° à Charleroi, 26° à Liège et 27° à Bruxelles. C'est donc de l'air chaud qui arrive chez nous, son incursion sera brève. Ce qui sera malheureusement spectaculaire, c'est de basculer dès jeudi dans de l'air plus frais avec un temps nuageux et de perdre entre 8 à 11°par rapport à la veille puisqu'on ne dépassera plus 13 à 18°.De très faibles pluies sont possibles sur le nord et l'est du pays en matinée puis le ciel va se dégager, mais il fera donc frais et modérément venteux. La fin de la semaine sera marquée par un temps partagé entre nuages et éclaircies, il fera venteux, sec et relativement frais. Le week-end sera généreusement ensoleillé et un peu plus doux.

Indice électricité : sous les nombreux nuages, il restera moyen, voire faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.