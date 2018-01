Météo de ce mardi: la Belgique entre deux tempêtes

Après le passage de la tempête Carmen sur le pays, on peut parler d'un retour temporaire au calme ce mardi. Encore quelques averses très tôt sur l'est, puis retour de quelques éclaircies en matinée. Le vent faiblit considérablement. Dans le courant de l'après-midi, le ciel se couvre à nouveau d'ouest en est avec à la clé le retour de la pluie, mais en plus faible quantité. Maxima de 4 à 7° (8° au littoral).

La nuit prochaine

La zone de pluie se renforce et une nouvelle tempête abordera la Belgique en fin de nuit avec un net renforcement du vent. Les minima afficheront 3 à 7°.