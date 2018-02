Météo de ce mardi: froid, ensoleillé et vent piquant

Ce mardi, le gel est bien présent au lever du jour, faible sur l'ouest et le centre, modéré sur les reliefs enneigés. Le soleil sera à nouveau assez généreux: temps calme et sec avec des maxima de 1 à 6°. Le vent passe au sud et reste modéré, ce qui accentuera l'impression de fraîcheur. Si vous allez fêter le mardi gras, couvrez-vous chaudement.

Encore froid mercredi, puis net redoux jeudi

Le changement de temps se profile jeudi - © RTBF KEYWALL

Demain, encore un temps calme mais au fil des heures plus nuageux. Les températures gagnent un degré par rapport à aujourd'hui: 2 à 7°. Une zone de pluie, précédée de quelques flocons, est attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est le redoux qui s'amorce. Jeudi, nous passerons d'un ciel couvert le matin avec encore un peu de pluie ou de neige fondante sur les hauteurs, à un ciel de traîne entre nombreux nuages et éclaircies. Le vent reste modéré de sud-ouest et les maxima sont en nette hausse puisqu'ils iront de 6 à localement 10°. Vendredi, retour à une météo plus sèche avec de belles éclaircies, maxima de 4 à 9°.

Indice électricité: Sous un ciel bien dégagé dès le matin sur l'ouest, l'indice sera excellent du littoral aux deux Flandres. Ensuite, plus on va vers l'est et le sud, plus ça devient moyen. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.