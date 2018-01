Météo de ce mardi : entre grisaille et éclaircies

Ce matin, l'air plus frais s'engouffre sur le pays. Après la dissipation de la grisaille locale, les éclaircies devraient être généreuses, surtout sur le nord et l'ouest du pays, mais paradoxalement, il fera plus frais avec des maxima de 5 à 8 ou 9°. En fin de journée, les nuages reprendront le dessus. Le vent de sud-ouest a bien faibli et il restera discret ce mardi.

Retour de la pluie mercredi, giboulées jeudi

Neige en Ardenne pour jeudi (au-dessus de 400m) - © RTBF KEYWALL

Demain matin, c'est une zone de pluie plus active qui nous arrosera copieusement en matinée. Les averses resteront nombreuses l'après-midi. Le vent se renforce de secteur sud-ouest et les températures, très douces au lever du jour vont baisser au fil des heures. On aura 6 à 10° en matinée et 5 à 8° en fin d'après-midi. A partir de jeudi, nous passerons sous un ciel de traîne avec de l'air plus frais et des averses qui redeviendront hivernales sur les hauteurs (à partir de 400m d'altitude). Maxima jeudi de 1 à 5°.

Indice électricité : Bon au littoral, moyen sur le nord et plutôt faible sur l'extrême sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.